DICE подробнее рассказала о ботах в Battlefield 2042
О том, что серверы Battlefield 2042 в режиме «Тотального военного конфликта» при необходимости будут заполняться ботами, дабы обеспечить какой-никакой, но всё же масштаб боевых действий, нам известно с самого момента анонса новинки. Подробнее же о механики работы данной «роботизированной» системы разработчики из DICE рассказали на днях в беседе с изданием The Verge.
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Выяснилось, что система будет работать в динамическом режиме, добавляя ботов по мере необходимости. Так, например, в час пик на сервере и вовсе может не оказаться ботов. Как передают журналисты The Verge, отключить систему с ботами будет нельзя — по крайней мере, пока.
Приоритет всегда будет отдаваться настоящим игрокам, однако пока неясно, будет ли бота «выбрасывать» из игры прямо посреди боя, чтобы освободить место, или же система постарается дожидаться его смерти во избежание проблем с балансом игрового процесса. Также не вполне ясно, будут ли боты приравнены к настоящим игрокам в плане выдачи очков и прогресса по различным «анлокам». Какое-то лаконичное решение данного вопроса обязательно должно быть.
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Про уровень сложности ботов пока тоже нет никакой информации, но, вспоминая аналогичную геймплейную механику из Star Wars Battlefront II, напрашивается неприятный вывод о том, что боты будут просто мальчиками для битья.
Впрочем, судить пока рано: проще дождаться 22 октября и всё узнать «из первых уст».
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