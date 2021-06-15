DICE провела небольшую, но ёмкую трансляцию, посвящённую деталям игрового процесса анонсированной на прошлой неделе Battlefield 2042. Разговор коснулся полей боя и их масштабов, специалистов, заменивших собой привычные классы персонажей, а также о пострелизной контентной поддержке проекта.

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Пойдём по порядку. Поля боя в Battlefield 2042 будут огромными — гораздо масштабнее, чем в предыдущих частях серии, дабы уместить 128 бойцов, не создавая при этом ощущения давки. Сами карты будут не только крупными, но и детализированными и снабжёнными различными интерактивными особенностями вроде возможности обрушить стены, поднять мосты, закрыв проезд техники, и прочее.

В режиме тотальной войны, в которую эволюционировал классический «Захват» из предыдущих частей серии Battlefield, поля боя будут разбиты на сектора, которые, в свою очередь, имеют по несколько точек захвата. Чтобы установить контроль над сектором, требуется захватить все имеющиеся в его границах точки. Хотя DICE этого не уточнила, но, по всей видимости, «тикеты» у команды оппонента начнут «проседать» при установлении контроля над более чем половиной секторов карты.

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Разработчики предусмотрели, что серверы не всегда будут заполнены под завязку — на этот случай в дело могут вступать боты (ИИ), которые подменят настоящих игроков, дабы карты и, как следствие, сражения не ощущались пустынными.

Что касается классов бойцов, то они интегрированы в систему специалистов — солдат с уникальными способностями и экипировкой. Несмотря на техническое разделение, ограничений по вооружению у специалистов нет: любой боец может взять любой «ствол» — от дробовика до снайперской винтовки или противотанкового гранатомёта. Отдельно коснулись системы «Плюс» — функции переключения обвесов оружия «на лету». Отныне вам не нужно ждать смерти и возрождения, чтобы поменять прицел или рукоятку: боец может нести с собой несколько вариантов обвесов.

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Что касается пострелизной контентной поддержки, то она, безусловно будет, но выполнит её DICE в уже традиционной системе с боевыми пропусками: все новые карты, оружие и техника будут доступны всем игрокам бесплатно, а вот за специальный косметический контент из боевых пропусков уже придётся заплатить. Рискнём предположить, что речь идёт об обликах специалистов, камуфляжах и раскрасках техники и оружия.

Релиз Battlefield 2042 запланирован на 22 октября на всех актуальных платформах.