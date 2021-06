Изначально отечественная RPG под длинным и довольно трудно произносимым для русскоязычного человека названием Pathfinder Wrath of the Righteous была заявлена для персональных компьютеров, но сегодня её разработчики из Owlcat Games поделились приятным известием для консольщиков: на их платформах игра тоже выйдет. Правда, несколько позже, чем на компьютерах.

Как поясняют авторы, консольные версии Pathfinder Wrath of the Righteous выйдут до конца года. Консольные версии проектировались под «пастген», но на PlayStation 5 и Xbox Series в Pathfinder Wrath of the Righteous также можно будет играть — благодаря обратной совместимости.

Вместе с тем Owlcat Games опубликовала третий дневник разработки, в котором показала свежий геймплей и рассказала о крепости Дрезен — одной из самых важных локаций в игре.

На компьютерах, напомним, Pathfinder Wrath of the Righteous выйдет 2 сентября.