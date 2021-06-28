Отечественная ролевая игра Pathfinder Wrath of the Righteous всё же выйдет на консолях
Изначально отечественная RPG под длинным и довольно трудно произносимым для русскоязычного человека названием Pathfinder Wrath of the Righteous была заявлена для персональных компьютеров, но сегодня её разработчики из Owlcat Games поделились приятным известием для консольщиков: на их платформах игра тоже выйдет. Правда, несколько позже, чем на компьютерах.
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Как поясняют авторы, консольные версии Pathfinder Wrath of the Righteous выйдут до конца года. Консольные версии проектировались под «пастген», но на PlayStation 5 и Xbox Series в Pathfinder Wrath of the Righteous также можно будет играть — благодаря обратной совместимости.
Вместе с тем Owlcat Games опубликовала третий дневник разработки, в котором показала свежий геймплей и рассказала о крепости Дрезен — одной из самых важных локаций в игре.
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На компьютерах, напомним, Pathfinder Wrath of the Righteous выйдет 2 сентября.
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