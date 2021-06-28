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Авторы Frostpunk будут использовать Unreal Engine в своих новых проектах

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Коллектив 11 bit Studios, получивший широкую известность благодаря проектам This War of Mine и Frostpunk, без дела не сидит и уже трудится сразу над несколькими новыми проектами. И работать они будут на движке Unreal Engine. Какой версии, четвёртой или же суперсовременной пятой, пока не уточняется, равно как не объясняется причина смены движка с Unity Engine. Всё, что есть, это тизер двухнедельной давности, в котором, вероятно, мелькают кадры из находящихся в разработке в 11 bit Studios творений.

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Стоит напомнить, что в этом месяце 11 bit Studios уже «тизерила» один из своих будущих проектов. В небольшом видеоролике можно было заметить полюбившийся разработчиками морозный сеттинг, кровь и некие отходы производства. Возможно, речь идёт о развитии вселенной Frostpunk: по крайней мере, руководство студии сочло данный проект-выживач достаточно интересным, чтобы сделать из него полноценную игровую франшизу.

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