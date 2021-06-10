Градостроительный «выживач» Frostpunk предоставил коллективу 11 bit Studios столь высокий кредит доверия игрового сообщества, что намёки и прямые «тизеры» будущих проектов студии вызывают неподдельный интерес. Разработчики воспользовались этим, чтобы заблаговременно «протизерить» свою находящуюся в производстве игру.

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Из коротенького видеоролика, в котором продемонстрирован морозный сеттинг и, по всей видимости, убийство на почве неподелённой бочки с нефтью, трудно сделать какие-то осмысленные выводы, но не исключено, что 11 bit Studios решила расширить франшизу Frostpunk. По крайней мере, два года назад руководство студии уже отмечало, что Frostpunk стал достаточно популярным, чтобы развить его вселенную.

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Впрочем, ломать голову догадками нет смысла: премьера таинственного проекта назначена на 12 августа. Тогда-то всё и узнаем.