Кровь на снегу: авторы Frostpunk показали тизер своего нового проекта
Градостроительный «выживач» Frostpunk предоставил коллективу 11 bit Studios столь высокий кредит доверия игрового сообщества, что намёки и прямые «тизеры» будущих проектов студии вызывают неподдельный интерес. Разработчики воспользовались этим, чтобы заблаговременно «протизерить» свою находящуюся в производстве игру.
реклама
Из коротенького видеоролика, в котором продемонстрирован морозный сеттинг и, по всей видимости, убийство на почве неподелённой бочки с нефтью, трудно сделать какие-то осмысленные выводы, но не исключено, что 11 bit Studios решила расширить франшизу Frostpunk. По крайней мере, два года назад руководство студии уже отмечало, что Frostpunk стал достаточно популярным, чтобы развить его вселенную.
реклама
Впрочем, ломать голову догадками нет смысла: премьера таинственного проекта назначена на 12 августа. Тогда-то всё и узнаем.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила