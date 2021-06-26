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Несчастная The Sinking City снова вернулась в продажу в Steam

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Судьбу проекта The Sinking City иначе как несчастной назвать невозможно: игра стала обыкновенной разменной монетой в руках издателя Nacon и разработчиков из Frogwares, обвиняющих друг друга во всех смертных грехах. Страдают от этих разборок, как обычно, простые игроки, ведь The Sinking City уже несколько раз удаляли из продажи в Steam с последующим возвращением. Несколько месяцев приобрести данный детективный триллер не представлялось возможным, однако вчера вечером его Steam-страничка вновь засветилась вожделенной надписью «В корзину».

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Означает ли это, что конфликт между Nacon и Frogwares исчерпан? Неизвестно. Очевидно одно: все эти разборки самым негативным образом отразились на популярности The Sinking City: по статистике SteamDB, её пиковый «онлайн» за последние сутки составил всего 7 человек, что иначе как тотальнейшим провалом назвать невозможно.

Напомним, что разборки между Nacon и Frogwares начались весной этого года, когда издатель без ведома разработчиков выпустил в продажу, как они выразились, «взломанную» версию The Sinking City. Издатель же, вложивший в создание The Sinking City несколько миллионов евро, заявил, что разработчики отказывались выполнять свои обязательства и, более того, нарушили постановление суда о непрепятствовании доведению проекта до ума третьими лицами. Хотя образ издателя и предполагает толстосума-капиталиста, которого не жалко, но в данном случае правда на стороне Nacon. А мы ведь за правду, так?

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