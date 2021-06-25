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Глава Epic Games убеждён, что Google Play отчаянно нуждается в конкуренте

Дескать, в край обнаглеть сервис успел из-за её отсутствия.
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Монополия, даже если она естественная, это всегда плохо: об этом нас учат ещё чуть ли не в средних классах школы. Вот и в сегменте магазинов Android-приложений Google Play — неоспоримый монополист, и глава Epic Games Тим Суини считает, что данный сервис в силу своего положения и связанных с ним действий «отчаянно нуждается в конкуренте».

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Суини заявил об этом в своём Twitter, комментируя новость о том, что Google Play якобы устанавливает правительственные приложения-шпионы на смартфоны пользователей без их согласия. В частности, речь шла о приложении под названием Mass Notify, служащем для определения и отслеживания заражённых «ковидом». Суини даже назвал ведение дел Google «бизнесом с гнилой душой».

Стоит отметить, что главу Epic Games в данном случае сложно назвать непредвзятым наблюдателем: летом прошлого года главную «дойную корову» студии — Fortnite — удалили как из Google Play, так и из App Store.

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Возможно, праведный гнев Суини приведёт к появлению мобильного раздела в Epic Games Store, призванного стать конкурентом Google Play, но, учитывая, что «компьютерный» Epic Games Store достойным конкурентом Steam пока даже близко не стал, а подавляющим большинством игроков используется лишь как раздатчик подарков, на чудо мы бы не рассчитывали.

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