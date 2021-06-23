Студия Riot Games подготовили обновление с порядковым индексом 3.00 для условно-бесплатного шутера Valorant. Сам патч уже вышел, а разработчики на официальном сайте проекта рассказали, чего там приготовлено нового и интересного.

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О новом агенте игры мы рассказывали вам на прошлой неделе в специальной заметке. Тогда, напомним, Riot Games выпустила ознакомительный трейлер с роботом KAY/O. По такому случаю авторы также запустили в продажу специальный благотворительный набор «Возвращение» и бесплатный праздничный пропуск.

Что до основных механик Valorant, то здесь разработчики действительно решили всё перекроить и подправить. Были изменены стоимость умений, время их восстановления и стоимость «ультимейтов» каждого агента. В отношении агентов действуют следующие обновлённые правила:

базовые умения имеют один заряд в каждом раунде, а не получают дополнительный заряд в начале нового раунда;

если у базового умения игрока есть два заряда, из которых к концу раунда остался один, второй заряд в начале следующего раунда он не получит;

заряды, получаемые в результате восстановления, теперь всегда временные;

после затухания любой вспышки обзор восстанавливается быстрее.

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Также команда разработки Riot Games, как они утверждают, полностью переработали всю экономику игры. Цены на оружия и умения приведены в соответствие с их влиянием на матч. По мнению девелоперов, это должно побудить игроков более обдуманно относиться к приобретению способностей.

Механики стрельбы и бега в Valorant подверглись корректировкам. Были уменьшены мёртвые зоны, снижена точность стрельбы в движении, а эффект замедления ослабили. Наконец, после установки патча 3.0 в проекте появился обновлённый матчмейкер, который лучше подбирает игроков. Нетребовательный к системным ресурсам клиент Valorant стал ещё производительнее, а небольшие улучшения в интерфейсе помогут быстрее ориентироваться во внутренних разделах игры. С полным списком изменений (он действительно огромный) можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

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Valorant доступна в данный момент только на PC, но авторы планируют перенести проект и на мобильные устройства.