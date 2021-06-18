Разработчики из студии Riot Games в очередной раз напомнили нам, что они не забыли про сетевой шутер Valorant, который они запустили чуть больше года назад. Пул персонажей данной игры пополнился новым индивидом по имени KAY/O. Мы имеем дело с боевым роботом, созданным для истребления радиантов. Его появление запланировано на 23 июня, вместе с выходом обновления 3.00.

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Способности робота KAY/O на текущий момент описаны во всех подробностях, тут аудитории Valorant нужно быть предельно внимательной. Итак, умения KAY/O:

ЭПИ/центр — робот использует подавляющий клинок и бросает его по нажатию кнопки атаки. Этот самый клинок взрывается на месте приземления и подавляет врагов на месте своего падения.

СВЕТ/овая граната (прожимается на кнопку «Q»). Робот выбирает световую гранату и бросает её по нажатию кнопки огня. Сама граната взрывается и ослепляет всех вокруг. Если нажать правую кнопку мыши, то можно бросить заряженную гранату, которая взрывается через 1 секунду (обычно граната через левую кнопку мыши взрывается через 1,6 секунды).

ФРАГ/мент (прожимается кнопкой «C»). Наш герой бросается взрывоопасным фрагментом и бросает его по нажатию левой кнопки мыши. При приземлении фрагмент производит серию взрывов, каждый из которых наносит большой урон противникам.

NULL/cmd. KAY/O наполняется энергией и получает усиление, которое вызывает мощное излучение в месте дислокации робота. В заряженном состоянии наш герой получает боевой стимулятор, а в случае гибели от перегрузки переходит в режим ожидания.

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Помимо объявлений способностей KAY/O, было также объявлено о запуске нового боевого пропуска, которые также стартует 23 июня.