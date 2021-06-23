Меньше, чем через месяц, 22 июля, Electronic Arts проведёт своё мероприятие EA Play Live, на котором поделится новостями о проектах своих внутренних студий. И хотя ждать ещё относительно долго, компания уже назвала точное время начала так называемого пре-шоу — 22 июля в 20:00 по московскому времени.

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Как долго будет продолжаться мероприятие, а также его программа пока остаются тайной за семью печатями. Единственное, что известно точно, так это то, что на EA Play Live покажут два неанонсированных игровых режима Battlefield 2042, о которых пока ходят пусть и очень правдоподобные, но всё же слухи. Напомним на всякий случай, что Battlefield 2042 — исключительно сетевая игра; одиночной кампании в ней не будет.

Хотелось бы верить, что помимо Battlefield 2042 в программу EA Play Live также войдут новости по новым Dragon Age и Mass Effect.