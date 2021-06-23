Electronic Arts назвала точное время начала мероприятия EA Play Live, на котором покажут новые режимы Battlefield 2042
Меньше, чем через месяц, 22 июля, Electronic Arts проведёт своё мероприятие EA Play Live, на котором поделится новостями о проектах своих внутренних студий. И хотя ждать ещё относительно долго, компания уже назвала точное время начала так называемого пре-шоу — 22 июля в 20:00 по московскому времени.
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Как долго будет продолжаться мероприятие, а также его программа пока остаются тайной за семью печатями. Единственное, что известно точно, так это то, что на EA Play Live покажут два неанонсированных игровых режима Battlefield 2042, о которых пока ходят пусть и очень правдоподобные, но всё же слухи. Напомним на всякий случай, что Battlefield 2042 — исключительно сетевая игра; одиночной кампании в ней не будет.
Хотелось бы верить, что помимо Battlefield 2042 в программу EA Play Live также войдут новости по новым Dragon Age и Mass Effect.
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