В начале июля Microsoft отменит специальные условия возврата средств за Cyberpunk 2077 на Xbox
Как известно, неудачный (особенно на консолях прошлого поколения) релиз Cyberpunk 2077 создал прецедент, по которому платформодержатели, пытаясь сохранить своё доброе имя и симпатичное лицо, предоставляли игрокам специальные, расширенные условия возмещения средств. Так поступили и Sony, и Microsoft: японская компания отказалась от специальных условий рефанда на прошлой неделе, а вот рэдмондский софтверный гигант продержался подольше и позволяет игрокам возместить средства до 6 июля. Соответствующее предупреждение появилось несколько часов назад на официальном сайте техподдержки Xbox.
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Таким образом, можно косвенно сделать вывод о том, что и Sony, и Microsoft признали работоспособность беспрестанно обновляемой на протяжении полугода Cyberpunk 2077. Судя по независимым тестированиям производительности, признание обоснованное: 30 кадров в секунду базовые версии Xbox One и PlayStation 4 в Cyberpunk 2077 «держат»; правда, для этого разработчикам пришлось многое пустить под нож, например, значительно уменьшить популяцию Найт-Сити, превратив его чуть ли не в город-призрак.
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