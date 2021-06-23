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В начале июля Microsoft отменит специальные условия возврата средств за Cyberpunk 2077 на Xbox

Игра уже отремонтирована.
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Как известно, неудачный (особенно на консолях прошлого поколения) релиз Cyberpunk 2077 создал прецедент, по которому платформодержатели, пытаясь сохранить своё доброе имя и симпатичное лицо, предоставляли игрокам специальные, расширенные условия возмещения средств. Так поступили и Sony, и Microsoft: японская компания отказалась от специальных условий рефанда на прошлой неделе, а вот рэдмондский софтверный гигант продержался подольше и позволяет игрокам возместить средства до 6 июля. Соответствующее предупреждение появилось несколько часов назад на официальном сайте техподдержки Xbox.

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Таким образом, можно косвенно сделать вывод о том, что и Sony, и Microsoft признали работоспособность беспрестанно обновляемой на протяжении полугода Cyberpunk 2077. Судя по независимым тестированиям производительности, признание обоснованное: 30 кадров в секунду базовые версии Xbox One и PlayStation 4 в Cyberpunk 2077 «держат»; правда, для этого разработчикам пришлось многое пустить под нож, например, значительно уменьшить популяцию Найт-Сити, превратив его чуть ли не в город-призрак.

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microsoft cd projekt red cyberpunk 2077
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