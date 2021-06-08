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На следующей неделе Sony закроет специальную веб-форму для возврата средств за Cyberpunk 2077

Игра на прилавки PlayStation Store возвращаться всё также не торопится.
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Практически сразу после того, как неожиданно для всех, в том числе и для платформодержателей, обнажились релизные проблемы Cyberpunk 2077, Sony решила не подвергать риску свою собственную репутацию и сняла проект с продажи в своём магазине, попутно организовав специальную веб-форму для упрощения запросов на возврат средств и ускорения их исполнения.

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Прошло полгода, Sony пока не стремится возвращать Cyberpunk 2077 на прилавки, а уже на следующей неделе, 18 июня, закроет вышеуказанную веб-форму. После обозначенной даты все запросы на возврат средств за покупку Cyberpunk 2077 следует направлять через стандартные каналы службы поддержки PlayStation.

Стоит отметить, что проблемный запуск Cyberpunk 2077 серьёзно повлиял на финансовые результаты группы CD Projekt: если на старте продаж всё было отлично, то уже в первом квартале этого года прибыль компании снизилась на 65 % по сравнению с первым кварталом прошлого года, то есть, ещё задолго до выпуска самого ожидаемого проекта последних лет. Вчера также стало известно, что британский инвестиционный фонд потребовал сменить руководство CD Projekt, из-за которого с Cyberpunk 2077 приключилась столь неприятная для долгосрочных финансовых результатов и репутации компании история.

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