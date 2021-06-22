Sony сейчас находится в непростой ситуации: с одной стороны, продвигать PlayStation-эксклюзивы надо, с другой же стороны, выпуск игр на других платформах приводит к росту их аудиторий и, как следствие, выручки самой компании. Частично выйти из этого положения, в котором при любом варианте будет упущенная выгода, компания пытается, периодически выпуская на PC свои некогда эксклюзивные для PlayStation проекты вроде Horizon Zero Dawn и Days Gone.

реклама

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

Этого объективно мало, но сегодня появилась надежда на то, что до PC доберётся ещё один достойный проект — Ghost of Tsushima. Посетители магазина PlayStation Direct обратили внимание на то, что с обложки игры исчезла надпись «Only on PlayStation». Технически это Sony ни к чему не обязывает: у недавнего ремейка Demon’s Souls упоминание эксклюзивности для PlayStation также отсутствует, что вовсе не мешает ему оставаться эксклюзивом для PS5.

Вероятно, Sony просто меняет политику и дизайн обложек, а мы слишком рано и беспочвенно радуемся. К слову, в конце мая в одной из презентаций Sony промелькнуло упоминание PC-версии Uncharted 4, но пока что данная утечка компанией прокомментирована на была. Скорее всего, всё прояснится на одном из ближайших выпусков State of Play, на которых Sony с недавних пор сообщает практически обо всех своих анонсах.