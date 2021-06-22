С обложки Ghost of Tsushima исчезло упоминание эксклюзивности для PlayStation
Sony сейчас находится в непростой ситуации: с одной стороны, продвигать PlayStation-эксклюзивы надо, с другой же стороны, выпуск игр на других платформах приводит к росту их аудиторий и, как следствие, выручки самой компании. Частично выйти из этого положения, в котором при любом варианте будет упущенная выгода, компания пытается, периодически выпуская на PC свои некогда эксклюзивные для PlayStation проекты вроде Horizon Zero Dawn и Days Gone.
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Этого объективно мало, но сегодня появилась надежда на то, что до PC доберётся ещё один достойный проект — Ghost of Tsushima. Посетители магазина PlayStation Direct обратили внимание на то, что с обложки игры исчезла надпись «Only on PlayStation». Технически это Sony ни к чему не обязывает: у недавнего ремейка Demon’s Souls упоминание эксклюзивности для PlayStation также отсутствует, что вовсе не мешает ему оставаться эксклюзивом для PS5.
Вероятно, Sony просто меняет политику и дизайн обложек, а мы слишком рано и беспочвенно радуемся. К слову, в конце мая в одной из презентаций Sony промелькнуло упоминание PC-версии Uncharted 4, но пока что данная утечка компанией прокомментирована на была. Скорее всего, всё прояснится на одном из ближайших выпусков State of Play, на которых Sony с недавних пор сообщает практически обо всех своих анонсах.
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