Sony планирует выпустить Uncharted 4 на PC
Руководство Sony неоднократно заявляло о планах по последовательному выпуску своих PlayStation-эксклюзивов и уже подтвердило их, запустив на старшей игровой платформе Horizon Zero Dawn и, совсем недавно, Days Gone. Теперь компания решила пойти дальше и сделать достоянием PC-сообщества Uncharted 4 A Thief’s End. По крайней мере, такая информация следует из презентации Sony, на которую наткнулось издание TweakTown.
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На одном из слайдов презентации было замечено, что Sony собирается и дальше выпускать на PC свои игры, и в числе отдельно упомянутых из них были представлены Days Gone и Uncharted 4. Первая, как известно, уже доступна на компьютерах, а вот когда выйдет вторая, пока неизвестно.
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На том же слайде упоминаются планы по расширению игрового сегмента Sony на новые рынки, такие, как Китай, Россия и Индия. Пока трудно сказать, что это значит, но можно предположить, что на консолях наконец-то появится региональное ценообразование, и игры там перестанут в неправильном смысле олицетворять 4K- и 8K-гейминг.
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