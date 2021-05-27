Руководство Sony неоднократно заявляло о планах по последовательному выпуску своих PlayStation-эксклюзивов и уже подтвердило их, запустив на старшей игровой платформе Horizon Zero Dawn и, совсем недавно, Days Gone. Теперь компания решила пойти дальше и сделать достоянием PC-сообщества Uncharted 4 A Thief’s End. По крайней мере, такая информация следует из презентации Sony, на которую наткнулось издание TweakTown.

реклама

анонсы и реклама 2Tb Seagate: -30% за пару дней RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

На одном из слайдов презентации было замечено, что Sony собирается и дальше выпускать на PC свои игры, и в числе отдельно упомянутых из них были представлены Days Gone и Uncharted 4. Первая, как известно, уже доступна на компьютерах, а вот когда выйдет вторая, пока неизвестно.

реклама

На том же слайде упоминаются планы по расширению игрового сегмента Sony на новые рынки, такие, как Китай, Россия и Индия. Пока трудно сказать, что это значит, но можно предположить, что на консолях наконец-то появится региональное ценообразование, и игры там перестанут в неправильном смысле олицетворять 4K- и 8K-гейминг.