Разработчики из Team WIBY совместно с издательством Devolver Digital выпустили Phantom Abyss — необычный «рогалик», в котором очень много внимания уделяется акробатическим приёмам главного героя. Это проект с асинхронным мультиплеером, где искателю приключений нужно найти сокровища, миновав расставленные смертельные ловушки. При прохождении уровней игрок сможет увидеть забеги «призраков» — других игроков, которые не смогли добраться до заветной цели по той или иной причине.

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Главного героя-акробата из Phantom Abyss дополнительно экипировали кнутом, с помощью которого он преодолевает препятствия, исполняя сложные акробатические элементы: двойные прыжки, перекаты и прочее.

Phantom Abyss не зря называют «рогаликом», ведь после неудачного забега прохождение начинается заново, а расставленные храмы меняют свои интерьеры случайным образом. При нахождении главного сокровища храм исчезает навсегда, а за пройденные не до конца локации полагаются бонусы в виде новых кнутов с повышением характеристик.

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В данный момент Phantom Abyss распространяется в Steam по программе раннего доступа. Игра будет стоить 559 рублей до 8 июля, потом её цена поднимется до 699 рублей. Сами разработчики утверждают, что в раннем доступе Phantom Abyss пробудет не меньше года. На момент написания данного материала у проекта есть 89% рейтинга на основании 106 отзывов.