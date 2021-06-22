AMD выпустила новую версию драйвера Radeon Adrenalin с поддержкой технологии FidelityFX Super Resolution
Компания AMD выпустила драйвер Radeon Adrenalin 21.6.1. Примечательная особенность конкретно этого пакета обновлений заключается в добавленной поддержке технологии FidelityFX Super Resolution. Напомним, она представляет собой аналог DLSS от NVIDIA и способствует увеличению разрешения картинки с помощью специальных ИИ-алгоритмов. У пользователей будет возможность выбрать один из четырёх режимов в настройках, балансируя между качеством и производительностью.
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Напомним, чуть ранее нам уже стало известно, что в стартовой линейке проектов, поддерживающих FidelityFX, числится только семь проектов. В ближайшее время ещё 12 игр станут совместимы с новой технологией AMD.
Драйвер Radeon Adrenalin 21.6.1 доступен для скачивания на официальном сайте AMD, он совместим только 64-битной Windows 10. Данная версия программного пакета также получила поддержку мобильных видеокарт серии Radeon RX 6800M и набор важных изменений для ускорения работы в некоторых играх.
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