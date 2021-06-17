Только семь игр получат поддержку FidelityFX Super Resolution в момент запуска данной технологии
Компания AMD назвала игры из стартовой линейки, которые в скором времени получат поддержку FidelityFX Super Resolution. Данная технология, напомним, должна стать конкурентом для хорошо известной DLSS от NVIDIA. Запуск технологии AMD намечен на 22 июня, именно в тот день следующие семь проектов станут с ней совместимы.
реклама
Вот список:
- 22 Racing Series;
- Anno 1800;
- Evil Genius 2;
- Godfall;
- KingShunt;
- Terminator: Resistance;
- The Riftbraker.
Соответствующую информацию, если что, опубликовало издание VideoCardz. Также дополнительно стало известно, что в ближайшем будущем поддержка FSR появится ещё в 12 играх:
- Far Cry 6;
- Resident Evil Village;
- Baldur's Gate III;
- Dota 2;
- Asterigos;
- Edge of Eternity;
- Farming Simulator 22;
- Forspoken;
- Myst;
- Necromunda: Hired Gun;
- Swordsman Remake;
- Vampire the Masquerade: Bloodhunt.
реклама
Если верить инсайдерам, в данный момент AMD работает с 40 студиями над внедрением технологий в свои игры. Всё то же издание VideoCardz рассказало, что движок грядущего шутера Battlefield 2042 поддерживает технологию FSR, но вскоре твит с соответствующей информацией был удалён.
Напомним, главное отличие AMD FidelityFX Super Resolution от NVIDIA DLSS заключается в том, что первая представляет собой технологию с открытым исходным кодом. К тому же, она будет работать не только на видеокартах от AMD.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила