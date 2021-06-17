Компания AMD назвала игры из стартовой линейки, которые в скором времени получат поддержку FidelityFX Super Resolution. Данная технология, напомним, должна стать конкурентом для хорошо известной DLSS от NVIDIA. Запуск технологии AMD намечен на 22 июня, именно в тот день следующие семь проектов станут с ней совместимы.

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Вот список:

22 Racing Series;

Anno 1800;

Evil Genius 2;

Godfall;

KingShunt;

Terminator: Resistance;

The Riftbraker.

Соответствующую информацию, если что, опубликовало издание VideoCardz. Также дополнительно стало известно, что в ближайшем будущем поддержка FSR появится ещё в 12 играх:

Far Cry 6;

Resident Evil Village;

Baldur's Gate III;

Dota 2;

Asterigos;

Edge of Eternity;

Farming Simulator 22;

Forspoken;

Myst;

Necromunda: Hired Gun;

Swordsman Remake;

Vampire the Masquerade: Bloodhunt.

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Если верить инсайдерам, в данный момент AMD работает с 40 студиями над внедрением технологий в свои игры. Всё то же издание VideoCardz рассказало, что движок грядущего шутера Battlefield 2042 поддерживает технологию FSR, но вскоре твит с соответствующей информацией был удалён.

Напомним, главное отличие AMD FidelityFX Super Resolution от NVIDIA DLSS заключается в том, что первая представляет собой технологию с открытым исходным кодом. К тому же, она будет работать не только на видеокартах от AMD.