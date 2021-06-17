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Только семь игр получат поддержку FidelityFX Super Resolution в момент запуска данной технологии

Позже FSR появится ещё в 12 играх.
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Компания AMD назвала игры из стартовой линейки, которые в скором времени получат поддержку FidelityFX Super Resolution. Данная технология, напомним, должна стать конкурентом для хорошо известной DLSS от NVIDIA. Запуск технологии AMD намечен на 22 июня, именно в тот день следующие семь проектов станут с ней совместимы.

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Вот список:

  • 22 Racing Series;
  • Anno 1800;
  • Evil Genius 2;
  • Godfall;
  • KingShunt;
  • Terminator: Resistance;
  • The Riftbraker.

Соответствующую информацию, если что, опубликовало издание VideoCardz. Также дополнительно стало известно, что в ближайшем будущем поддержка FSR появится ещё в 12 играх:

  • Far Cry 6;
  • Resident Evil Village;
  • Baldur's Gate III;
  • Dota 2;
  • Asterigos;
  • Edge of Eternity;
  • Farming Simulator 22;
  • Forspoken;
  • Myst;
  • Necromunda: Hired Gun;
  • Swordsman Remake;
  • Vampire the Masquerade: Bloodhunt.

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Если верить инсайдерам, в данный момент AMD работает с 40 студиями над внедрением технологий в свои игры. Всё то же издание VideoCardz рассказало, что движок грядущего шутера Battlefield 2042 поддерживает технологию FSR, но вскоре твит с соответствующей информацией был удалён.

Напомним, главное отличие AMD FidelityFX Super Resolution от NVIDIA DLSS заключается в том, что первая представляет собой технологию с открытым исходным кодом. К тому же, она будет работать не только на видеокартах от AMD.

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