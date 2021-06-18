Инсайдер: помимо Elden Ring в производстве у FromSoftware находится «наследник» Bloodborne
Инсайдер Ruancarlo Silva, который обладает достаточно обширными и проверенными связями в FromSoftware, чтобы публиковать впоследствии оказывающуюся правдивой информацию о разработках студии, рапортует о том, что помимо амбициозной Elden Ring коллектив также трудится над неким «наследником» успевшей стать культовой Bloodborne.
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Как сообщает инсайдер, сейчас проект носит кодовое название Velvet Veil и создаётся эксклюзивно для PlayStation 5. Представить его должны после релиза Elden Ring в начале следующего года, а выпустить в первом квартале 2023-го.
Хотя источник проверенный — именно Ruancarlo Silva ранее «сливал» в Сети информацию о Sekiro Shadows Die Twice и Elden Ring — но вышеизложенные сведения всё равно следует воспринимать с изрядной долей скептицизма.
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