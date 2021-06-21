Только вчера разработчики фотореалистичного выживача Abandoned дали пусть и прозрачный, но всё же намёк на то, что их творение — лишь временный PS5-эксклюзив, и что PC-игрокам стоит начинать радоваться, как сегодня авторы уже прямым текстом, отвечая на вопрос о выходе PC-версии Abandoned, написали: «Со временем»/«В конце концов» (Eventually).

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Стоит отметить, что изначально Abandoned позиционировалась как PS5-эксклюзив. Впрочем, не исключено, что для Sony временная и постоянная эксклюзивности — равнозначные термины, не требующие отдельных уточнений.

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В Abandoned мы принимаем на себя роль бедолаги, очнувшегося в таинственном лесу с частичной потерей памяти: что мы здесь делаем, как и когда сюда попали — главный герой полностью забыл. Задача — выбраться из леса и не попасться в лапы местных сектантов. Отличительной особенностью проекта является фотореалистичная графика, в полной мере задействующая возможности PlayStation 5.

Многие предполагали, что данный проект является тизером к новому творению Хидео Кодзимы — чуть ли не перезапуску Silent Hill — но разработчики эти слухи опровергли. Релиз должен состояться до конца года.