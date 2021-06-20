Авторы PS5-эксклюзивного «выживача» Abandoned с реалистичной графикой намекнули на выход игры на PC
В начале апреля этого года коллектив Blue Box Game Studios представил вниманию общественности свой проект-«выживач» под названием Abandoned. Отличительными особенностями данного проекта являются PS5-эксклюзивность и возможная благодаря её вычислительным мощностям фотореалистичная графика. И вот, похоже, одной из особенностей игра лишится — и это не графики.
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Как справедливо заметили подписчики Twitter-аккаунта студии Blue Box Game, далеко не все игроки обладают консолью PlayStation 5, на что представитель компании заявил, что «PC-сообщество обрадуется». Хотя подобные заявления по определению двусмысленные, но игроки посчитали это прямым намёком на то, что Abandoned пусть и не в день релиза, но таки заглянет на компьютеры рано или поздно.
Отметим, что идея Abandoned — реалистичность во всём, а не только в графике. Так, наш герой не является сидящим сутками напролёт в спортзале спецназовцем, поэтому ни о каких длительных пробежках и эффективном расстреле оппонентов после этого марафона и речи быть не может: персонажу нужно будет отдыхать.
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По сюжету, наш герой приходит в себя в загадочном лесу с явной частичной амнезией. Из леса нужно выбраться, в идеале, не угодив к местным сектантам. Возможно, даже на ужин. Релиз — до конца этого года.
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