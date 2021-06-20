В начале апреля этого года коллектив Blue Box Game Studios представил вниманию общественности свой проект-«выживач» под названием Abandoned. Отличительными особенностями данного проекта являются PS5-эксклюзивность и возможная благодаря её вычислительным мощностям фотореалистичная графика. И вот, похоже, одной из особенностей игра лишится — и это не графики.

реклама

анонсы и реклама MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

Как справедливо заметили подписчики Twitter-аккаунта студии Blue Box Game, далеко не все игроки обладают консолью PlayStation 5, на что представитель компании заявил, что «PC-сообщество обрадуется». Хотя подобные заявления по определению двусмысленные, но игроки посчитали это прямым намёком на то, что Abandoned пусть и не в день релиза, но таки заглянет на компьютеры рано или поздно.

Отметим, что идея Abandoned — реалистичность во всём, а не только в графике. Так, наш герой не является сидящим сутками напролёт в спортзале спецназовцем, поэтому ни о каких длительных пробежках и эффективном расстреле оппонентов после этого марафона и речи быть не может: персонажу нужно будет отдыхать.

реклама

По сюжету, наш герой приходит в себя в загадочном лесу с явной частичной амнезией. Из леса нужно выбраться, в идеале, не угодив к местным сектантам. Возможно, даже на ужин. Релиз — до конца этого года.