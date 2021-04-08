Только сообщество начало приходить к выводу, что «выживачей» в игропроме пруд пруди и ничего нового они в жанр не вносят, как разработчики из студии Blue Box Game представили вниманию общественности собственный проект-выживалку. Называется он Abandoned, и его отличительной особенностью авторы решили сделать ставку на высокую вычислительную мощность PlayStation 5, благодаря чему игра порадует фотореалистичным окружением и высококачественными анимациями.

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По сюжету, наш герой приходит в сознание в загадочном лесу и, по закону жанра, с частичной амнезией: где он, и как сюда попал, персонаж полностью забыл. Задача — найти выход из леса и не попасться местным сектантам.

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Реалистичность коснулась не только графического исполнения, но и элементов игрового процесса. Поскольку главный герой, в отличие от персонажей типичных шутеров, не является спецназовцем с краповым беретом, то длительные пробежки будут его изматывать, что будет негативно влиять на стрельбу. Пробежать несколько километров, после чего легко и непринуждённо прострелить всем головы, в Abandoned не получится.

Заявлена полная поддержка особенностей контроллера DualSense и объёмного звука. Релиз должен состояться в конце текущего года. Непосредственно игровой процесс покажут в обозримом будущем.