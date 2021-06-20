В середине января студия MachineGames, известная по серии Wolfenstein, объявила о том, что работает над игрой про Индиану Джонса. Никакой внятной (будем откровенны — вообще никакой в принципе) информацией о проекте его авторы не поделились, заявив лишь о том, что он находится на очень ранних стадиях разработки, что косвенно намекает на отдалённость его релиза.

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По прошествии полугода о проекте вспомнил вице-президент Bethesda Softworks по направлению PR Пит Хайнс, который уточнил, что игра про Индиану Джонса находится не просто на очень ранних стадиях разработки, а на «очень, очень, очень ранних». Что конкретно скрывается за этим описанием, можно лишь догадываться, но рискнём предположить, что MachineGames только-только приступила к предварительному производству, в рамках которого определяется сюжет игры, её мир, персонажи, геймплейные механики и в целом вся «база».

Стоит отметить, что продюсером игры про знаменитого исследователя-авантюриста выступает глава Bethesda Game Studios Тодд Говард. Впрочем, переживать за основные проекты студии в лице Starfield и The Elder Scrolls VI не стоит — Говард молодец и везде успевает, да и проекты его студии для него в целом в приоритете.