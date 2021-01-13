Вчера вечером Bethesda Softworks устроила приятный сюрприз и «протизерила» факт работы над игрой про Индиану Джонса. Проект находится на очень ранних стадиях развития, поэтому информации о нём практически нет: известно лишь, что за производство отвечает студия MachineGames (последние игры серии Wolfenstein), а исполнительным продюсером является хорошо известный игрокам Тодд Говард.

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Именно факт продюсирования Говардом нового проекта про Индиану Джонса и заставил игроков немного нервничать. В конце концов, Говард является одним из руководителей Bethesda Game Studios, которая сейчас трудится над космической ролевой игрой Starfield, а после её релиза должна с жадностью броситься за создание The Elder Scrolls VI, анонсированной, страшно сказать, ещё два с половиной года назад.

Но глава издательства Bethesda Softworks по связям с общественностью Пит Хайнс уточнил, что переживать не о чем: Тодд Говард является исполнительным продюсером многих проектов Bethesda Game Studios и других коллективов, а также телешоу по Fallout. Однако основным приоритетом для него являются именно Starfield и The Elder Scrolls VI.

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В 2018 году руководство Bethesda намекало на то, что Starfield выйдет в 2021 году, а The Elder Scrolls VI — в 2024-м. Пока неясно, были ли планы нарушены хорошо всем известными мировыми обстоятельствами.