Авторы Elden Ring сравнили игру по сложности с Dark Souls III
На днях случилось то, на что геймеры всех стран и континентов уже почти перестали надеяться: разработчики из FromSoftware наконец-то прервали молчание и показали геймплейный трейлер Elden Ring. Не будем сейчас обсуждать увиденное, и к какому году оно вообще должно принадлежать, поскольку Хидетака Миядзаки, чью роль в игропроме не нужно уточнять, в беседе с изданием Famitsu поведал несколько любопытных подробностей ожидаемого проекта.
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Как известно, игры FromSoftware отличаются высокой сложностью, соседствующей с испорченными нервами; естественно, журналистам любопытно, насколько сложна будет в прохождении Elden Ring. По словам Миядзаки, сложность Elden Ring можно приблизительно сравнить с Dark Souls III: новинка определённо легче, чем Sekiro Shadows Die Twice, в том числе за счёт гибкости прокачки и возможности играть по Сети, что даёт больше возможностей при преодолении многочисленных испытаний.
Гибкость в игровой мир также вносит его (мира) открытость: некоторых сложных «боссов» можно оставить на десерт, вернувшись к ним уже «прокачанным». Сражаться с оппонентами также не всегда обязательно: всегда можно использовать стелс или же вовсе обойти врагов стороной. Кроме того, игрок сможет призывать духов, которые будут сражаться на его стороне. Духи разные, с уникальными способностями, и призывать их следует с умом, дабы не опростоволоситься.
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Хотелось бы верить, что все нововведения не превратят Elden Ring в лёгкую прогулку, иначе будет утрачен характерный «почерк» FromSoftware. Релиз Elden Ring назначен на 21 января 2022 года.
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