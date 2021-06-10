Свершилось: Bandai Namco показала Elden Ring, игра выйдет в январе 2022-го
Церемония открытия фестиваля Summer Game Fest 2021 официально спасена, ведь студия From Software представила первый геймплейный трейлер Elden Ring.
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Долгожданный ролик длится почти три минуты и даже раскрывает точную дату релиза — 21 января 2022 года.
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Проект выйдет на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Хочется верить, что релиз не отложат, но некоторые аналитики считают иначе.
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