Разработчики Microsoft Flight Simulator продолжают демонстрировать поразительное трудолюбие и стабильно выпускать визуальные обновления для своего замечательного авиасимулятора. Несколько часов назад авторы опубликовали обновление World Update V Nordics, которое в значительной степени облагораживает внешний вид значительной части Северной Европы, а именно — Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. Проще говоря, всех государств с характерными «крестами» на флагах.

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Как уточняют разработчики в соответствующей записи в новостной ленте, обновление усовершенствовало детализацию множества пейзажей, улучшило архитектуру и данные сотни аэропортов и семидесяти восьми достопримечательностей.

Кроме того, в обновлении появилось пять новых дальних перелётов, по одному на каждое государство, а также пять посадочных испытаний в их самых известных аэропортах.

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Следует также напомнить, что 27 июля Microsoft Flight Simulator наконец-то заглянет на Xbox Series. А вот версию для консоли прошлого поколения, по всей видимости, решили не выпускать. Оно и понятно: проект и на «некстгене»-то будет воспроизводиться с трудом.