Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Частота кадров в Microsoft Flight Simulator на Xbox Series составляет 30 fps

На специальных телевизорах можно несколько больше.
3
РУХНУЛА цена RTX 3060 ниже цены 2060
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro

Microsoft Flight Simulator закономерно является очень требовательной игрой: фотореалистичная картинка дёшево не даётся. После анонса версии MSFS для Xbox Series многим геймерам стало интересно, как консоль будет справляться с авиасимулятором: выяснилось, что не очень эффективно.

реклама

анонсы и реклама
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-30 000р на 14Tb Toshiba
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
-25 000р на 3070 MSI Gaming
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

По словам представителей студии-разработчика, базовая частота кадров в Microsoft Flight Simulator на Xbox Series составляет 30 fps. На телевизорах с переменной частотой обновления экрана (VRR) можно будет «выжать» больше кадров в секунду, но насколько, не уточняется.

Многие справедливо заметят, что для авиасима, в котором повороты камеры осуществляются неспешно, и тридцати кадров в секунду достаточно, и мы с этим, наверное, даже согласимся, однако сам факт того, что «некстгенная» консоль не справляется с по-настоящему требовательными играми, показателен. Примечательно, что ранее по Сети гуляли слухи о том, что MSFS выйдет и на «пастгене». Видимо, в Microsoft справедливо решили не смешить людей.

реклама

Microsoft Flight Simulator заглянет на Xbox Series уже 27 июля.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

microsoft flight simulator
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

СМИ: разработку очаровательного приключения Everwild от авторов Sea of Thieves полностью перезапустили
+
Частота кадров в Microsoft Flight Simulator на Xbox Series составляет 30 fps
3
Тодд Говард о Starfield: огромный живой мир, поиски уникального стиля и попытки вдохновиться программами NASA
7
Capcom уже приступила к работе над дополнениями для Resident Evil Village
3
Долгожданная Elden Ring в деталях: шесть регионов, свобода исследования и минимум 30 часов на прохождение
17
На должность главы BioWare утверждён Гэри Маккей: студия собирается восстанавливать доверие игроков
14
Rainbow Six Siege получила поддержку NVIDIA DLSS: рост производительности в 4K составляет до 50 %
13

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 39
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 32
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 45
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 24
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Олды vs Ньюфаги": пять кулеров-"толстяков" vs R7-3700 Pro
77
Скидки на Windows 10 – ключи для изданий Pro и Home продаются менее чем за 10 долларов
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5
Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
7
Обзор планшета Lenovo Tab P11 TB-J606L 128Gb LTE производства 2021 года
12
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
9
Sniper Ghost Warrior Contracts 2: трудная работа
11
Обзор и тест оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
8

Сейчас обсуждают

Ацкий Сотона
12:40
А 5600х за 19900р уже не вошел в - "Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021" ?
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
ахахах
12:40
а деньги где будет брать страна уже
Сигналы США тайваньским производителям о переносе производства становятся всё настойчивее
REY_B_
12:39
Не подконтрольна гос.паразитам. Хотя это очень условно. Но вот "просто" паразитов, на ней в разы больше.
В Таиланде запрещают Dogecoin и другие несерьёзные криптовалюты
Антон вырезай его
12:39
палит 49 был.
Флешмоб на Avito - геймеры против перекупщиков видеокарт
Lex001
12:39
Вот кстати да, эти "давние традиции" тестить i3\i5 и райзены 3\5 на материнках "за штукарь" баксов изрядно раздражают. А если тест бюджетных материнок у кого, то непременно с i9, топовой водянкой и ра...
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
RadeoForce
12:38
давно в зоопарке не был. А тут вот сразу сине-зеленожопая макака прискакала, не зря пришел
Предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam попал на первое место категории "Лидеры продаж" в России
Иоанн Грозный
12:38
отлично, это выше чем у 2080ти на ПК.
Частота кадров в Microsoft Flight Simulator на Xbox Series составляет 30 fps
Антон вырезай его
12:38
3080 были доступны в КУ по 69к, есть скрин из магазина. 3070 юыло полно по 51-54к, сам взял 3070. 3060/ti было полно до 50к. надо было просто идти и брать. я помню все тогда говорили, что надо ждать. ...
Флешмоб на Avito - геймеры против перекупщиков видеокарт
hammer.77
12:36
Почти 1500 у.е. за карту среднего сигмента. Вы издеваетесь ? Пока цены не буду в районе рекомендуемых + 15-20% накрутки даже в новость не ставьте. Только матюги услышите на такое "шикарное предложени...
Видеокарты продолжают дешеветь – Radeon RX 6700 XT доступны со скидкой до 11 000 рублей
REY_B_
12:35
Да вот только при капитализме, преступление рассматривается как вид бизнеса. И наказание выбивается такое, чтобы преступление выгодным не было. Это не "советский суд самый гуманный суд в Мире". Т.е. ...
В Таиланде запрещают Dogecoin и другие несерьёзные криптовалюты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем