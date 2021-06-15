Частота кадров в Microsoft Flight Simulator на Xbox Series составляет 30 fps
Microsoft Flight Simulator закономерно является очень требовательной игрой: фотореалистичная картинка дёшево не даётся. После анонса версии MSFS для Xbox Series многим геймерам стало интересно, как консоль будет справляться с авиасимулятором: выяснилось, что не очень эффективно.
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По словам представителей студии-разработчика, базовая частота кадров в Microsoft Flight Simulator на Xbox Series составляет 30 fps. На телевизорах с переменной частотой обновления экрана (VRR) можно будет «выжать» больше кадров в секунду, но насколько, не уточняется.
Многие справедливо заметят, что для авиасима, в котором повороты камеры осуществляются неспешно, и тридцати кадров в секунду достаточно, и мы с этим, наверное, даже согласимся, однако сам факт того, что «некстгенная» консоль не справляется с по-настоящему требовательными играми, показателен. Примечательно, что ранее по Сети гуляли слухи о том, что MSFS выйдет и на «пастгене». Видимо, в Microsoft справедливо решили не смешить людей.
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Microsoft Flight Simulator заглянет на Xbox Series уже 27 июля.
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