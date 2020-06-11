Senua’s Saga Hellblade II была представлена в конце прошлого года как одна из первых игр для платформ нового поколения. До недавнего времени это была по сути единственная информация об игре, но несколько часов назад Microsoft поделилась новой, заодно подтвердив «некстгенный» статус данного проекта.

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Итак, по словам представителей игрового подразделения Microsoft, новенькая Senua’s Saga Hellblade II создаётся на базе движка Unreal Engine 5, подробнее о котором мы писали в специальном посвящённом его анонсу материале. Как пишет Microsoft, благодаря движку Unreal Engine 5 и мощности Xbox Series X мы увидим Hellblade «ранее невиданного уровня».

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Стоит отметить, что в середине прошлого месяца глава подразделения Xbox Фил Спенсер в своём Twitter уже намекал на то, что следующий проект студии Ninja Theory будет работать на новом игровом движке от Epic Games. Однако прямое подтверждение данной информации поступило лишь несколько часов назад.

Поскольку Unreal Engine 5 появится в следующем году, логично, что Senua’s Saga Hellblade II вряд ли станет одним из стартовых проектов нового поколения Xbox.