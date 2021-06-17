Как и следовало ожидать, в рамках совместного выступления Xbox + Bethesda на E3 2021 компании подтвердили, что следующий амбициозный проект студии — космическая ролевая игра Starfield — станет эксклюзивом для платформ от Microsoft: PC и Xbox, оставив PlayStation за бортом. Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард уже поделился своим мнением на этот счёт, теперь очередь дошла до вице-президента Bethesda Softworks по направлению PR Пита Хайнса.

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По словам Хайнса, которые он произнёс в рамках подкаста издания GameSpot, все те негативные чувства, которые сейчас испытывают поклонники творчества Bethesda Game Studios, обладающие консолями PlayStation 5, абсолютно естественны и понятны. Но как поступать в данном случае, Хайнс советовать не берётся. Как уточняет главный маркетолог Bethesda, он и сам владелец PlayStation 5, и играл, и будет играть в игры на данной консоли, однако если игроки хотят играть на данной платформе в Starfield, то «извините».

«Это всё, что я могу сказать: я прошу прощения», — заявил Хайнс.

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Запуск Starfield запланирован на 11 ноября следующего года. Примечательно, что с первого же дня релиза проект будет доступен по подписке Xbox Game Pass.