Вице-президент Bethesda извинился перед PlayStation-игроками за консольную эксклюзивность Starfield для Xbox
Как и следовало ожидать, в рамках совместного выступления Xbox + Bethesda на E3 2021 компании подтвердили, что следующий амбициозный проект студии — космическая ролевая игра Starfield — станет эксклюзивом для платформ от Microsoft: PC и Xbox, оставив PlayStation за бортом. Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард уже поделился своим мнением на этот счёт, теперь очередь дошла до вице-президента Bethesda Softworks по направлению PR Пита Хайнса.
реклама
По словам Хайнса, которые он произнёс в рамках подкаста издания GameSpot, все те негативные чувства, которые сейчас испытывают поклонники творчества Bethesda Game Studios, обладающие консолями PlayStation 5, абсолютно естественны и понятны. Но как поступать в данном случае, Хайнс советовать не берётся. Как уточняет главный маркетолог Bethesda, он и сам владелец PlayStation 5, и играл, и будет играть в игры на данной консоли, однако если игроки хотят играть на данной платформе в Starfield, то «извините».
«Это всё, что я могу сказать: я прошу прощения», — заявил Хайнс.
реклама
Запуск Starfield запланирован на 11 ноября следующего года. Примечательно, что с первого же дня релиза проект будет доступен по подписке Xbox Game Pass.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила