Когда на E3 2021 наконец-то показали полноценный трейлер амбициозной космической ролевой игры Starfield от Bethesda, по его завершении стало официально известно то, что и так напрашивалось после приобретения студии компанией Microsoft — игра станет эксклюзивом PC и Xbox, обойдя стороной консоли PlayStation. Решение в высшей степени неоднозначное, поэтому журналисты The Telegraph поинтересовались у руководителя Bethesda Game Studios Тодда Говарда о его отношении к данному вопросу.

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Как и следовало ожидать, отношение геймдизайнера к оставлению PlayStation «за бортом» двоякое. С одной стороны, это значительно сокращает возможную аудиторию проекта. С другой же стороны, как уточняет Говард, сконцентрировавшись на меньшем количестве платформ, можно предоставить каждой из них больше внимания, тем самым улучшив итоговое качество продукта. В конечном счёте, уверен Говард, это решение пойдёт Starfield на пользу.

Говард напомнил, что сотрудничество Bethesda и Microsoft ведёт историю с 2002 года, когда компании готовили версию The Elder Scrolls III Morrowind для первой Xbox. Глава BGS заверил, что прекрасно знаком со структурой игрового крыла Microsoft и полностью поддерживает его планы по развитию игр и игровой промышленности в целом.

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Релиз Starfield состоится 11 ноября следующего года.