Несколько дней назад GSC Game World официально устроила премьеру игрового процесса S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. Нам показали игру в разных локациях, при разном освещении и при разной погоде. Естественно, что у энтузиастов возникло желание сравнить и наглядно продемонстрировать разницу в игровой графике новинки по сравнению с её культовыми предшественницами. Говорить о конкретных улучшениях не имеет особого смысла: за 14 (к моменту релиза и вовсе 15) лет технологического прогресса графика во всех отношениях стала многократно лучше. Тем не менее, посмотреть, сколь далеко индустрия ушла за эти годы, может быть полезно.

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К слову, предварительные системные требования проекта отражают его технологичность: чтобы относительно комфортно играть в S.T.A.L.K.E.R. 2, неплохо бы обладать графическим ускорителем хотя бы уровня GeForce RTX 2070 Super.

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Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl запланирован на 28 апреля следующего года, однако, вспоминая историю с релизом «Тени Чернобыля», не говоря уже про факторы ковида в виде необходимости работать удалённо, следует держать в уме возможность его (релиза) переноса.