Сегодня GSC Game World наконец-то показала долгожданный игровой процесс S.T.A.L.K.E.R. 2, опубликовала его подзаголовок Heart of Chernobyl («Сердце Чернобыля») и назвала точную дату его выхода. И вот, по прошествии пары часов на игру уже стало возможно оформить предварительный заказ. Базовое издание на PC обойдётся в стандартные по современным меркам 2 499 рублей. Ультимативное издание, в состав которого будут включены запланированные сюжетные дополнения, оценили в 4 449 рублей.

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Вместе со стартом предварительных заказов стали известны и системные требования сиквела культовой игры. Предлагаем не томиться в ожидании и сразу перейти к делу. Минимальные требования:

процессор: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 580 или NVIDIA GeForce GTX 1060;

150 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT или NVIDIA GrForce RTX 2070 Super/GeForce GTX 1080 Ti;

150 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

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Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl назначен на 28 апреля 2022 года.