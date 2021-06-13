S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: старт предзаказов и системные требования — Radeon RX 5700XT и GeForce RTX 2070 Super должно хватить
Сегодня GSC Game World наконец-то показала долгожданный игровой процесс S.T.A.L.K.E.R. 2, опубликовала его подзаголовок Heart of Chernobyl («Сердце Чернобыля») и назвала точную дату его выхода. И вот, по прошествии пары часов на игру уже стало возможно оформить предварительный заказ. Базовое издание на PC обойдётся в стандартные по современным меркам 2 499 рублей. Ультимативное издание, в состав которого будут включены запланированные сюжетные дополнения, оценили в 4 449 рублей.
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Вместе со стартом предварительных заказов стали известны и системные требования сиквела культовой игры. Предлагаем не томиться в ожидании и сразу перейти к делу. Минимальные требования:
- процессор: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: AMD Radeon RX 580 или NVIDIA GeForce GTX 1060;
- 150 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные требования:
- процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT или NVIDIA GrForce RTX 2070 Super/GeForce GTX 1080 Ti;
- 150 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
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Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl назначен на 28 апреля 2022 года.
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