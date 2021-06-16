Авторы Forza Horizon 5 объяснили выбор Мексики в качестве сеттинга игры
На днях состоялся официальный анонс Forza Horizon 5, и, как и гласили утечки, проект отправляется в Мексику. Данное известие вызвало у многих, кто рассчитывали на иной сеттинг, чувство тревоги, однако творческий руководитель проекта Майк Браун постарался развеять её, и даже наоборот — вселить в сомневающихся геймеров веру в то, что выбор места действия новинки был правильным.
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По словам Брауна, выбор Мексики был продиктован масштабом Forza Horizon 5: разработчики с самого начала хотели сделать огромную игру, однако в масштабе нет никакого смысла, если все локации будут однотипными. Тут и пришла идея Мексики в качестве сеттинга: как уточняет Браун, в этом государстве как будто бы собран целый мир — и снежные горы, и красивейшие пляжи, исторические города, тропические леса, холмы, луга, живописные горные цепи. Природа одарила Мексику щедро.
Однако и свои приятные сложности и хлопоты выбор Мексики в качестве сеттинга в разработку Forza Horizon 5 всё же внедрил. Дело в том, что в Мексике климат разнится в зависимости от её региона и его высоты над уровнем моря: при создании игры разработчики постарались сохранить данную особенность, что было гораздо сложнее, чем проработка локаций в сеттинге с умеренным климатом.
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Прокатиться по мексиканским трассам можно будет уже с 9 ноября на PC и консолях Xbox прошлого и текущего поколений.
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