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Стоимость акций CD Projekt достигла максимума с марта на фоне возвращения страницы Cyberpunk 2077 в PS Store

Но в продажу в сервисе Sony игра ещё не вернулась.
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С начала этого года стоимость акций группы компаний CD Projekt постоянно и уверенно снижалась на фоне проблем с Cyberpunk 2077, взлома серверов компании и откровенной неторопливостью разработчиков в деле искоренения ошибок в самой ожидаемой игре последних лет. Однако сегодня акции компании резко поползли вверх, по стоимости достигнув максимума с конца марта текущего года.

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Данное явление, скорее всего, связано с постепенным возвращением Cyberpunk 2077 на виртуальные прилавки PlayStation Store: сегодня пользователи обнаружили, что на страничке игры в магазине появилась возможность добавить её в список желаемого, что было истолковано как неминуемое возвращение проекта в продажу.

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Напомним, что Sony изъяла Cyberpunk 2077 из продажи практически сразу после её релиза, объяснив это тем, что компания не может позволить себе продавать в своём магазине игры, которые могут разочаровать игроков. Решение было трудным, но необходимым для сохранения репутации компании, которая явно ошиблась, поверив CD Projekt на слово и не проверив Cyberpunk 2077 на работоспособность своим сертификационным отделом.

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Теги

sony cd projekt red cyberpunk 2077 cd projekt
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Adam01
15:00
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REY_B_
15:00
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Andrey Ivanov
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А в это время доходы алкашей падали 800лет, а в моем Ростове авто поставить негде уже с некоторых пор, весь двор в машинах и новостройку купить-все раскуплено или по ценам перекупщиков, давай расскажи...
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dyam
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никогда такого не было и вот опять... будто это первая игра с такими багами вышедшая на ПС. Тут скорее решает ожидания vs реальность.
Стоимость акций CD Projekt достигла максимума с марта на фоне возвращения страницы Cyberpunk 2077 в PS Store
ахахах
14:57
вобще неинтересно чё там у хохлов происходит в стране 404,а вот завтрашняя встреча президентов России и США неспорю интересна(она важная и как там мир разрежут они пока неясно).Но знаю одно-хлеб режут...
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