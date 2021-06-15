Стоимость акций CD Projekt достигла максимума с марта на фоне возвращения страницы Cyberpunk 2077 в PS Store
С начала этого года стоимость акций группы компаний CD Projekt постоянно и уверенно снижалась на фоне проблем с Cyberpunk 2077, взлома серверов компании и откровенной неторопливостью разработчиков в деле искоренения ошибок в самой ожидаемой игре последних лет. Однако сегодня акции компании резко поползли вверх, по стоимости достигнув максимума с конца марта текущего года.
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Данное явление, скорее всего, связано с постепенным возвращением Cyberpunk 2077 на виртуальные прилавки PlayStation Store: сегодня пользователи обнаружили, что на страничке игры в магазине появилась возможность добавить её в список желаемого, что было истолковано как неминуемое возвращение проекта в продажу.
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Напомним, что Sony изъяла Cyberpunk 2077 из продажи практически сразу после её релиза, объяснив это тем, что компания не может позволить себе продавать в своём магазине игры, которые могут разочаровать игроков. Решение было трудным, но необходимым для сохранения репутации компании, которая явно ошиблась, поверив CD Projekt на слово и не проверив Cyberpunk 2077 на работоспособность своим сертификационным отделом.
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