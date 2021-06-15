Как известно, после проблемного релиза Cyberpunk 2077 компания Sony практически сразу изъяла долгожданную новинку из продажи в своём магазине PlayStation Store. Данное решение было для компании сложным, но необходимым, и вот, похоже, по прошествии полугода проект потихоньку готовится к возвращению на прилавки. В частности, внимательные пользователи заметили, что на страничке Cyberpunk 2077 в PS Store появилась возможность добавления проекта в список желаемого.

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Скорее всего, игра вернётся в PlayStation Store уже в ближайшие дни. Ранее, напомним, Sony объявила о прекращении эксклюзивной политики возврата средств за Cyberpunk 2077 — с 18 июня все «рефанды» будут проходить в стандартном режиме. Рискнём предположить, что в тот же день игра и вернётся в продажу.