Microsoft Flight Simulator заглянет на Xbox Series в конце июля
Как и следовало ожидать, сегодня на презентации Xbox+Bethesda состоялся долгожданный для многих анонс консольной версии Microsoft Flight Simulator. Этот замечательный авиасим появится на Xbox Series уже 27 июля, и по такому случаю разработчики опубликовали сопутствующий видеоролик.
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Вместе с тем разработчики анонсировали дополнение Top Gun Maverick, созданное в сотрудничестве с Paramount Pictures, и посвящённое премьере фильма «Топ Ган: Мэверик». Релиз состоится в день премьеры фильма — 19 ноября.
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