Как и следовало ожидать, сегодня на презентации Xbox+Bethesda состоялся долгожданный для многих анонс консольной версии Microsoft Flight Simulator. Этот замечательный авиасим появится на Xbox Series уже 27 июля, и по такому случаю разработчики опубликовали сопутствующий видеоролик.

реклама

анонсы и реклама -30 000р на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -30 000р на 14Tb Toshiba -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке -25 000р на 3070 MSI Gaming <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Вместе с тем разработчики анонсировали дополнение Top Gun Maverick, созданное в сотрудничестве с Paramount Pictures, и посвящённое премьере фильма «Топ Ган: Мэверик». Релиз состоится в день премьеры фильма — 19 ноября.