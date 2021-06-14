Сказать, что любовь к «Сталкеру» в России велика — это ничего не сказать. Не успели разработчики из GCS Game World устроить первый показ игрового процесса сиквела, объявить точную дату его выхода и дать старт его предварительным заказам, как проект моментально вырвался в лидеры продаж в российском сегменте Steam, обогнав и прайм-статус для CS:GO, и It Takes Two, и целую кучу AAA-игр на распродаже, в том числе Battlefield V и Fallout 76.

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Напоминаем, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 мы будем играть за Скифа — сталкера, которому, в общем-то, предстоит делать практически всё то же, что делал Меченый/Стрелок в оригинале: бродить по полным аномалий и мутантов окрестностям, исследовать секретные лаборатории, собирать артефакты и общаться с важными и не очень персонажами. Площадь Зоны в S.T.A.L.K.E.R. 2 составляет 64 квадратных километра, так что погулять будет где.

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Релиз долгожданной игры состоится 28 апреля следующего года. С системными требованиями можно ознакомиться здесь.