На пресс-конференции Xbox состоялся анонс Forza Horizon 5, первый трейлер и геймплейный ролик мы размещали в одной из наших прошлых заметок. Во время дебютной демонстрации стало понятно, что Мексика станет главным регионом для проведения нового гоночного фестиваля, чуть позже разработчики раскрыли множество других подробностей. Самое интересное вы можете прочитать прямо здесь и сейчас.

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Итак, для Forza Horizon 5 авторы проектируют самый большой мир во всей серии. Виртуальная копия Мексики (коряво звучит, но как есть) будет в 1,5 раза больше всей карты из Forza Horizon 4. Моделлеры и художники проектируют несколько больших биомов: джунгли, пустыня, каньоны, пляжи и горы. В сюжетный компонент Forza Horizon 5 войдёт новый режим «Экспедиции», о котором будет рассказано чуть позднее. Режим «Элиминатор» из четвёртой части вернётся и в пятую.

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Интересная система времён года из Forza Horizon 4 появится и в новой игре. Здесь весьма как нельзя кстати придётся то самое разделение на биомы. Авторы хотят сделать так, чтобы в каждом отдельно взятом регионе разные времена года ощущались по-разному. То есть, в джунглях весной будут идти дожди, а в другом конце карты может стоять другая погода.

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Прелесть использования разных времён года ещё заключается в том, что из-за переменчивой погоды игроку не всегда будет удобно выбирать любое место на карте — где-то проведение гонок затруднится из-за дождей или пыльных бурь, например. Со сменой времён года каждую новую неделю будет преображаться и мир игры. Доморощенного гонщика всякий раз станут поджидать новые состязания, испытания, коллекционные предметы, награды и неисследованные регионы.

Система кастомизация автомобилей — очень важный компонент для Forza Horizon 5. Игрок сможет подбирать для своей техники диски, визуальные элементы и технические наборы из сотен доступных вариантов. Свободу самовыражения игрока призван поощрить мощный редактор EventLab. С его помощью можно создавать собственные гонки, испытания, трюки и даже полноценные игровые режимы. Гонщики смогут настроить внешний вид своей машины: поднять или опустить крышу кабриолета, покрасить тормозные суппорты и многое другое.

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Для Forza Horizon 5 проектируется система вознаграждения других игроков, она же социальная валюта Kudos. Игрок сможет поощрить соперника за аккуратное поведение на дороге, например. Дополнительно девелоперы планируют ввести систему поиска игроков по общим интересам.

Ещё одна социальная функция получила название Gift Drops. Берётся авто, красится по усмотрению, начиняется интересными техническими «ништяками» и прячется где-то на карте. А другие игроки занимаются его поиском. Forza Horizon 5 будет работать в разрешении 4K при 30 fps на консоли Xbox Series X, а владельцы младшей Xbox Series S могут рассчитывать на 1080p при 30 fps. Для консольной версии также предусмотрен режим производительности с 60 fps и порезанной графикой. Рейтрейсинг пока запланирован только для режима Forzavista.

Forza Horizon 5 с первого дня релиза будет доступна в сервисе Xbox Game Pass, кроссплей между консолями и PC под управлением Windows 10 тоже заявлен. У проекта появилась своя страничка в магазине Steam, там же можно узнать минимальные системные требования:

ОС: Windows 10;

процессор: Intel i3-4170 или Intel i5 750;

оперативная память: 8 Гбайт;

видеокарта: NVidia 650Ti или AMD R7 250x;

DirectX: Версии 12;

накопитель: минимум 80 Гбайт свободного места.

Релиз Forza Horizon 5 запланирован на 9 ноября. Первые официальные скриншоты расположены здесь, предлагаем ознакомиться.