На днях разработчики из Battlestate опубликовали небольшой, но ёмкий видеоролик с демонстрацией перестрелок на карте «Улицы Таркова» для своего долгостроя Escape from Tarkov. Естественно, студия не могла пройти мимо E3 2021, в рамках которого представила расширенный геймплей боевика на той же масштабной и амбициозной локации.

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По сюжету, в центре столкновения — жилой комплекс Concordio, внутри и вокруг которого и будут проходить ожесточённые перестрелки разных фракций. Поле боя появится в игре вместе с обновлением 0.13.

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Escape from Tarkov уже несколько лет доступна по программе раннего доступа, но когда точно состоится полноценный релиз, пока не уточняется.