Авторы Nier Automata показали свежий трейлер своего нового проекта Babylon’s Fall
PlatinumGames привезла на презентацию Square Enix в рамках E3 2021 свой многообещающий экшен Babylon’s Fall, о котором упорно молчала на протяжении нескольких лет. Игра предполагает кооперативное прохождение с друзьями, но можно ли будет играть одному, если друзей нет, пока не уточняется.
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Информации об игре до сих пор очень мало: в трейлере показали разве что базовый геймплей, пообещали ураганный экшен с магией и фэнтезийным оружием, да назвали платформы — PC, PlayStation 4 и PlayStation 5. Состоится ли релиз в этом году или придётся ждать ещё очень долго, не уточняется.
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