Инсайдер: релиз Diablo II Resurrected состоится в сентябре
Инсайдер PracticalBush12 сегодня не только «слил» в Сеть информацию о готовящихся к показу на E3 2021 проектах, но также сообщил, что релиз Diablo II Resurrected состоится 23 сентября этого года. Кроме того, по информации инсайдера, все предзаказчики ремастера получат доступ к его бета-тестированию. Словам PracticalBush’а хочется верить, поскольку его прежние публикации касательно Diablo IV и Diablo II Resurrected впоследствии оказывались полностью правдивыми.
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Официально же пока известно только то, что ремастер культового ролевого экшена состоится до конца года. Игроков ждут улучшенная графика, облагороженный интерфейс, обновлённые видеоролики и катсцены.
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