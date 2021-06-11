В Star Wars Jedi Fallen Order сыграли более 20 млн человек
Star Wars Jedi Fallen Order оказалась на удивление качественной, увлекательной и, как следствие популярной и тепло принятой сообществом игрой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что к сегодняшнему дню число зафиксированных разработчиками игроков перевалило за 20 миллионов.
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Впрочем, важно осознавать, что данное число не равно количеству проданных копий Jedi Fallen Order: двадцать миллионов — это на всех платформах, на всех консолях и через все подписные сервисы.
Star Wars Jedi Fallen Order вышла осенью 2019 года, а разработчики из Respawn Entertainment вскоре получили от EA «зелёный свет» на производство сиквела. Пока что о нём информации, впрочем, нет. Зато в полноценном виде до консолей PlayStation 5 и Xbox Series игра наконец-то добралась.
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