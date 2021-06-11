Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Star Wars Jedi Fallen Order сыграли более 20 млн человек

На всех платформах и включая все подписные сервисы.
+
RTX 3070 Ti в Ситилинке
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-75 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке

Star Wars Jedi Fallen Order оказалась на удивление качественной, увлекательной и, как следствие популярной и тепло принятой сообществом игрой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что к сегодняшнему дню число зафиксированных разработчиками игроков перевалило за 20 миллионов.

реклама

анонсы и реклама
-25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-25 000р на 3070 MSI Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Toshiba
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Впрочем, важно осознавать, что данное число не равно количеству проданных копий Jedi Fallen Order: двадцать миллионов — это на всех платформах, на всех консолях и через все подписные сервисы.

Star Wars Jedi Fallen Order вышла осенью 2019 года, а разработчики из Respawn Entertainment вскоре получили от EA «зелёный свет» на производство сиквела. Пока что о нём информации, впрочем, нет. Зато в полноценном виде до консолей PlayStation 5 и Xbox Series игра наконец-то добралась.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

electronic arts respawn entertainment star wars jedi fallen order
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Инсайдер: релиз Diablo II Resurrected состоится в сентябре
+
В Star Wars Jedi Fallen Order сыграли более 20 млн человек
+
Ubisoft проводит крупную распродажу со скидками до 85 % в честь скорого начала Ubisoft Forward
+
Новое издательство Prime Matter показало свои игры: «русский Fallout» Encased, стратегия по Crossfire и многое другое
+
Совместное мероприятие Xbox и Bethesda на E3 2021 пройдёт около полутора часов
+
Как тебе такое, Take-Two: издательство Kalypso Media объявило о снижении цен на свои будущие игры на 10 евро
1
Некстген-версия Star Wars Jedi: Fallen Order вышла на Xbox Series и PlayStation 5
11

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30 мая 2021 22
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 29
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 44
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Майнинг Ethereum теряет целесообразность - сразу несколько криптовалют обогнали Эфир по доходности
87
ZTE LiveBuds - компактные беспроводные наушники с глубоким басом и низкой ценой
3
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
12
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
28
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X
14
Ищем все оптимальные способы собрать бюджетный игровой ПК летом 2021 года
10
Сборка бюджетного ПК по видео с канала «Айти Технолог»
49
Задержка отображения мониторов Display lag, и как выбрать монитор с ее минимальным значением
24
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic Lite
9

Сейчас обсуждают

★★★Evgenii™★★★
19:16
Во во. Сейчас 21:9 максимум это 40". У меня у самого 34" ровный, а 38" и 40" все кривые. Вот и думаю уже второй месяц что брать из 21:9 свыше 34".
OnePlus представила недорогие телевизоры 4K диагональю 50”, 55” и 65” стоимостью от 550 долларов
Ovalnekrug
19:15
Зачем в машине такой комп?
Бортовой компьютер новой Tesla Model S Plaid поддерживает запуск Cyberpunk 2077 в 60FPS
Duron800
19:13
Можно взять тот же 4700G=4750G и спокойно переседеть на встройке пока не появиться видяха нужного диапазона.
Ищем все оптимальные способы собрать бюджетный игровой ПК летом 2021 года
jshur
19:13
В каком минобороны ты работаешь , Папуа-Новая Гвинея ? Кто к тебе клиента с системником или ноутом , да пусть даже просто , хоть жену твою пропустит . А тебе еще и привозили даже , значит на транспор...
Майнинг Ethereum теряет целесообразность - сразу несколько криптовалют обогнали Эфир по доходности
Eduard Aminev
19:12
Думаю, там PD с 20v. Соответственно 10А. Но тоже дохрена. Жилы в проводе д.б. толще 5-амперных в 2 раза + непонятно как они ограничение стандарта type C по мощности обошли.
Xiaomi уверяет пользователей в безопасности 200-ваттной зарядки
Renegade1979
19:11
И причем если кетайским компаниям запрещено поставлять станки для техпроцесса тоньше 14 нм, то роиским компаниям вообще запрещено поставлять любые техпроцессы. Это говорит об уровне международных отно...
Япония мечтает о появлении на своей территории предприятия TSMC
Твоя мамка
19:10
Тоже как вариант, у меня был опыт с таким , но модель была изогнутая что для меня минус большой, и разрешения 3440 считаю уже маловато для 34"
OnePlus представила недорогие телевизоры 4K диагональю 50”, 55” и 65” стоимостью от 550 долларов
Твоя мамка
19:08
Ну хз, мне так кажется. У меня сх55, я сейчас мучаюсь на нем. Все никак не купить pg27uq/x27 по нормальной цене. Старый монитор продал, сейчас как временный вариант заказал в очередной раз g7. У него...
OnePlus представила недорогие телевизоры 4K диагональю 50”, 55” и 65” стоимостью от 550 долларов
Renegade1979
19:07
Они не только пропагандируют, а еще финансируют все ультраправые партии зигометов в ЕС и США, и даже главарь террористов The Base Ринальдо Назаров укрывается в Санкт Петербурге. Но пусть не обольщаетс...
Япония мечтает о появлении на своей территории предприятия TSMC
Сергей Попов
19:02
Под кешем находится кеш.
Появились подробности о способе крепления L3-кэша к кристаллу CPU в процессорах AMD Warhol Zen3+
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем