Сегодня состоялся релиз некстген-версии Star Wars Jedi: Fallen Order на консолях PlayStation 5 и Xbox Series — то есть, инсайдеры оказались правы. Владельцы базовых версий получат специальное обновление совершенно бесплатно.

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Напомним, обновлённые варианты игры для консолей нового поколения были анонсировали в «День «Звёздных войн», разработчики тогда пообещали выпустить их летом. К сожалению, технические детали улучшенных Fallen Order пока нет, ждём подробных разборов от заинтересованных блогеров. Подписчики сервиса EA Play тоже получили доступ к «некстгену».

Star Wars Jedi: Fallen Order была тепло встречена публикой, в Steam у PC-версии имеется 90% рейтинга на основании более 63 тысяч отзывов.

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Доподлинно известно, что разработчики из Respawn Entertainment работают над второй частью, анонс которой может состояться уже в конце июля в рамках конференции EA Play.