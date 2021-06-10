Хакеры взломали серверы EA: похищено 780 Гбайт данных, в том числе исходники движка Frostbite
Хакеры и прочие ИТ-хулиганы продолжают досаждать крупным и не очень игровым компаниям. Сегодня издание VICE узнало о том, что взломщикам удалось пробить брешь в защите серверов Electronic Arts и выкрасть с них около 780 Гбайт различных данных, в числе которых даже исходные коды движка Frostbite, на котором создаются все передовые игры студий издательства, в том числе и грядущая Battlefield 2042.
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Electronic Arts не стала ничего скрывать и подтвердила изданию VICE, что инцидент действительно имел место: хакерам удалось завладеть исходными кодами продуктов компании и инструментами разработки. Однако конфиденциальные данные игроков остались нетронутыми, так что их безопасности ничто не угрожает. Компания уже предприняла все необходимые меры и полна уверенности в том, что произошедшее не повредит её бизнесу и играм. Ведётся расследование случившегося.
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