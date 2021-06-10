Хакеры и прочие ИТ-хулиганы продолжают досаждать крупным и не очень игровым компаниям. Сегодня издание VICE узнало о том, что взломщикам удалось пробить брешь в защите серверов Electronic Arts и выкрасть с них около 780 Гбайт различных данных, в числе которых даже исходные коды движка Frostbite, на котором создаются все передовые игры студий издательства, в том числе и грядущая Battlefield 2042.

реклама

анонсы и реклама -25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -25 000р на 3070 MSI Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Toshiba -19 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Electronic Arts не стала ничего скрывать и подтвердила изданию VICE, что инцидент действительно имел место: хакерам удалось завладеть исходными кодами продуктов компании и инструментами разработки. Однако конфиденциальные данные игроков остались нетронутыми, так что их безопасности ничто не угрожает. Компания уже предприняла все необходимые меры и полна уверенности в том, что произошедшее не повредит её бизнесу и играм. Ведётся расследование случившегося.