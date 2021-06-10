Видеоигры давным-давно перешагнули этап развлечения для избранных и стали привычным способом проведения досуга для широкой общественности. Естественно, это привело к тому, что на игры стали обращать больше внимания и повсеместно искать в них политические заявления. Не стала исключением и официально представленная вчера Battlefield 2042.

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По сюжету, в недалёком будущем — с 2031 по 2040 годы — на Земле произошла череда климатических катастроф, в результате чего возник кризис продовольствия, воды и ресурсов. В мире будущего по версии DICE всё очень плохо: проблемы с энергетической системой, отсутствие интернета, почти полностью вышедшие из строя спутники. Всё это в совокупности привело к тому, что многие государства, в том числе Германия, а за ней и Европейский Союз, потерпели крах, спровоцировав глобальный кризис беженцев (так называемых неприкаянных). За влияние в этом хаотичном мире борются две оставшиеся сверхдержавы — США и Россия — возложившие друг на друга ответственность за произошедшее на планете.

Журналисты IGN посчитали, что в Battlefield 2042 присутствует явный политический подтекст: слишком уж много сходств между повествованием в игре с нашим реальным миром, в котором очень многим людям приходится становиться экологическими беженцами, где тема экологии сегодня стоит наиболее остро и где политическая обстановка далека от спокойной.

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DICE решила не медлить и почти сразу объяснила, что избрала данный сеттинг исключительно из геймплейных соображений, дабы продемонстрировать масштабы и последствия современной войны и показать мир, каким его видят неприкаянные. Также DICE очень хотела сделать новую Battlefield гораздо зрелищнее и динамичнее своих предшественниц, и сеттинг недалёкого будущего с глобальным климатическим кризисом подходит для этого, как никакой другой. Никакого политического заявления в мыслях команды не было.

Журналистов, впрочем, данный ответ не переубедил, даже наоборот: по мнению издания IGN, в DICE прекрасно осознают, что в Battlefield 2042 заметны сходства с реальным миром, и пользуются этим.

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Релиз Battlefield 2042 состоится 22 октября. Премьера игрового процесса — 13 июня.