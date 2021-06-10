Площадь крупнейшего поля боя в Battlefield 2042 составляет почти 6 км²
То, что поля боя в Battlefield 2042 будут огромными, мы знали ещё до её официального анонса: к конце концов, где-то же надо разместить 128 бойцов, чтобы карта при этом не была битком набита игроками как бочка сельдью. Но «огромные» и «самые большие в истории серии» — это недостаточно конкретно для пытливых умов фанатов Battlefield, поэтому в рамках закрытой презентации для избранных журналистов и блогеров DICE пролила свет на масштабы отдельных карт в Battlefield 2042.
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Как сообщает YouTube-блогер по Battlefield-тематике jackfrags, крупнейшей картой в Battlefield 2042 станет Breakaway («Разрыв»), действие которой развернётся в Антарктике, где, по сюжету, супердержавы сражаются за контроль над природными ресурсами — нефтью и газом. Её площадь составляет 5,9 квадратных километра, что примерно равно площади карты «Викенди» из королевской битвы PlayerUnknown’s Battlegrounds.
Другой блогер, Battlefield Bulletin, уточняет, что отдельные секторы карты «Разрыв» по площади превышают целые карты из Battlefield 3, а перемещаться на ней можно будет в том числе с помощью зиплайнов (натянутых тросов, по которым вы съезжаете вниз).
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Напоминаем, что Battlefield 2042 запланирована к выходу 22 октября на всех актуальных платформах, в том числе на «пастгене» (но ни о каких 128 бойцах там, впрочем, речи не идёт), а премьера игрового процесса назначена на это воскресенье, 13 июня. Обо всём, что известно о Battlefield 2042 на данный момент, можно почитать вот в этом нашем официальном редакционном материале. На всякий случай отдельно напомним, что если вы раньше играли в Battlefield только ради сюжетных кампаний, то смело забывайте про 2042 — она исключительно мультиплеерная, хоть и с сюжетом про природные катаклизмы, кризис беженцев и соперничество России и США, грозящее перейти в открытое столкновение.
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