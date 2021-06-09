Размеры карт из Battlefield 2042 сравнили с предыдущими играми серии
Премьера кинематографического трейлера Battlefield 2042 состоялась несколько часов назад, все важные подробности об игры вы можете прочитать в нашей прошлой заметке. Разработчики также опубликовали первые скриншоты, подробности и не забыли открыть предзаказы. Теперь нужно просто приготовиться к тому, что на протяжении нескольких недель нам будут регулярно скармливать новые порции данных о Battlefield 2042. Первые подробности, не отмеченные в пресс-релизе или трейлере, появляются уже сейчас.
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Сам геймплей покажут только 13 июня, но избранные журналисты могли его увидеть ещё на прошлой неделе в рамках закрытой презентации. Тогда же разработчики рассказывали о преимуществах экшена, для наглядности используя классические слайды с картинками. Один из блогеров сохранил важный кадр, на котором сравнивались размеры карты из Battlefield 2042 с предыдущими играми серии. Собственно, вот он.
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Новые карты получились просторными, в отдельных случаях они гораздо (в разы) больше аналогов из предыдущих проектов. Осмелимся предположить, что моделирование и проработка возросших в масштабах локаций для сетевых матчей стала одной из причин для отказа создания одиночного режима.
На релизе в Battlefield 2042 всего будет семь карт для главного режима «Тотальная война» (All-Out Warfare). У всех локаций будут уникальные особенности, климат, центральные события и прописанная разрушаемость.
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