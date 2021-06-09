«ВКонтакте» проведёт официальную русскоязычную трансляцию с E3 2021
На протяжении многих лет в России не было официальных русскоязычных трансляций игровой выставки E3 2021, но в этом году данное недоразумение наконец-то исправили. Компания «ВКонтакте» сообщила о том, что стала официальным партнёром E3, так что в ближайшие выходные (и немножко в следующие будние дни) соответствующие прямые трансляции можно будет смотреть прямо в VK в сообществе VK Gaming полностью на русском языке.
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«ВКонтакте» напоминает, что церемония открытия E3 2021 начнётся 12 июня в 21:00 по московскому времени, а основные презентации новинок будут проводиться с 13 по 15 июня.
E3 в этом году будет проводиться полностью в онлайн-формате, а среди участников заявлены Ubisoft, Microsoft (Xbox), Bethesda, Capcom, Square Enix, Gearbox Entertainment, Take-Two Interactive, WB Games и другие именитые и не очень компании. С расписанием можно ознакомиться здесь.
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