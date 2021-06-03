Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Организаторы E3 2021 огласили расписание выставки

Четыре дня, но внимания из них будут достойны только два.
+
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
3080 Ti MSI в составе компа тоже недорого
Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая
RTX 3070 - смотри ЦЕНУ сидя на огнеупорном
Сравнялись цены 3060 и 2060

Одно из крупнейших игровых событий — E3 — возвращается в этом году после первой в своей истории отмены на фоне коронавирусной пандемии. Да, E3 в этом году всё по той же причине будет проходить исключительно в онлайн-формате, но для абсолютного большинства геймеров, которые не являются игровыми журналистами и явно не готовы летать в США ради личного присутствия на выставке, ничего, собственно не меняется: мероприятие также пройдёт перед экраном монитора. А чтобы вы знали, когда следует бросить все дела и садиться за прямые трансляции, организаторы E3 2021 сегодня опубликовали расписание её проведения.

реклама

анонсы и реклама
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
-10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
-40 000р на 6900XT - цены пошли вниз
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
2Tb Seagate: -30% за пару дней
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

Итак, выставка пройдёт с 12 июня (суббота) по 15 июня (вторник), и в её рамках примут участие довольно много игровых издательств и разработчиков.

12 июня, суббота:

  • пре-шоу стартует в 20:00 по московскому времени;
  • Ubisoft — старт в 22:00;
  • Gearbox Entertainment;
  • спецмероприятие от издания VentureBeat (GamesBeat).

реклама

13 июня, воскресенье:

  • пре-шоу стартует в 18:45 по московскому времени;
  • совместная пресс-конференция Microsoft (Xbox) и Bethesda стартует в 20:00 по МСК;
  • Square Enix;
  • PC Gaming Show;
  • Warner Bros. Games;
  • 24 Entertainment;
  • показ кооперативного зомби-экшена Back 4 Blood от создателей Left 4 Dead.

14 июня, понедельник:

  • пре-шоу стартует в 18:00 по московскому времени;
  • Take-Two Interactive;
  • Mythical Games;
  • Freedom Games;
  • Razer;
  • Capcom;
  • Verizon;
  • Intellivision.

15 июня, вторник:

  • пре-шоу стартует в 18:00 по московскому времени;
  • Nintendo (старт в 19:00);
  • Bandai Namco;
  • Yoorek Games;
  • GameSpot;
  • закрытие E3 2021 вместе с церемонией вручения E3 2021 Awards.

Стоит отметить, что помимо вышеуказанных компаний в июне также свои мероприятия проведут и многие другие участники видеоигрового рынка — та же Devolver Digital. Кроме того, долгожданная презентация новой Battlefield состоится 9 июня — до начала E3 2021. В общем, в этом месяце есть, за чем следить и в отрыве от E3.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Меч, луки и метание голов в релизном трейлере Chivalry 2
Организаторы E3 2021 огласили расписание выставки
+
Новым таинственным подарком в Epic Games Store стал замечательный градострой Frostpunk
+
Фанаты Cyberpunk 2077 уже провели в игре суммарно почти 70 тысяч лет
+
Большое обновление браузера Firefox проектировалось с учётом пожеланий пользователей
+
Ветераны Blizzard из Frost Giant Studios уверены, что в жанре RTS ещё можно создавать настоящие хиты
+
8 минут игрового процесса фанатского ремейка Fallout 3 на движке Fallout 4
+

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 51
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 22
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 24
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Охлаждаем правильно майнинг ферму и ПК
+
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
16
Обзор недорогих смарт-часов ZTE Watch Live
+
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 2600 & Radeon RX 5600 ХТ
12
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC (NED308TT19KB-1020G)
+
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2021
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X
+

Сейчас обсуждают

Боб Георгиади
16:05
ТЫ помешаный на интеле .но это значит что он лучше
Ryzen 5 3600. Стоковая система против безопасно-разогнанной в играх и приложениях
Vasja Pupkin
15:29
Среди легковушек тут на ДВ еще японцы рулят, а вот грузовики китайские на Дальнем Востоке, вне конкуренции, российских и остальных авто тут 10-30%.
Китайский GPU Big Island по некоторым показателям в два раза превосходит новейшие NVIDIA и AMD
Владимир Теленков
11:05
"..Глаза болят, голова кружится. " автор осилил пару абзацев текста и чуть не схватил инсульт. Прошел игру, скажу что это был один из самых интересных игровых опытов.
Мнение о Disco Elysium – унылая графомания, разочаровался и вернул деньги
Роман Зуев
21:45
"крупные IT-компании думали, что карантинные меры приведут к снижению спроса на компьютерные продукты, а не наоборот" - звучит максимально неправдоподобно. Аналитики крупных компаний не являются кругл...
В глобальном дефиците PlayStation 5 и других комплектующих виновата деталь стоимостью в 1 доллар
Роман Зуев
21:37
Особенно в нехватке игровых приставок, ага :)
В глобальном дефиците PlayStation 5 и других комплектующих виновата деталь стоимостью в 1 доллар
DeMoKPaT
20:32
Подезный тест, респект
Включил технологию Resizable BAR на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3070 и вот что получилось
Andro Mui
20:02
я так понял на хуавей п смарт 2021 тоже выйдет да? И кст а когда все это выйдет?
63 устройства Huawei и Honor получат операционную систему Harmony OS 2.0
stockclock
17:18
Может уже удалишь свою коллекцию домашнего гей порно?
Как майнинг Chia изменил цены на SSD и HDD в российских магазинах — ситуация месяц назад и сейчас
Евгений Васютин
17:10
Самое забавное тут. Борьба идет не с причинами, а с последствиями. Улучшая уровень жизни, дай людям доступ к хорошему отдыху, спорту, природе - и у него не будет желания убегать в виртуальный мир. У н...
Роскомнадзор может обязать игровые платформы хранить данные о пользователях и их сообщениях
Dr.Power
17:04
залюбили?
Как майнинг Chia изменил цены на SSD и HDD в российских магазинах — ситуация месяц назад и сейчас
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем