Одно из крупнейших игровых событий — E3 — возвращается в этом году после первой в своей истории отмены на фоне коронавирусной пандемии. Да, E3 в этом году всё по той же причине будет проходить исключительно в онлайн-формате, но для абсолютного большинства геймеров, которые не являются игровыми журналистами и явно не готовы летать в США ради личного присутствия на выставке, ничего, собственно не меняется: мероприятие также пройдёт перед экраном монитора. А чтобы вы знали, когда следует бросить все дела и садиться за прямые трансляции, организаторы E3 2021 сегодня опубликовали расписание её проведения.

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Итак, выставка пройдёт с 12 июня (суббота) по 15 июня (вторник), и в её рамках примут участие довольно много игровых издательств и разработчиков.

12 июня, суббота:

пре-шоу стартует в 20:00 по московскому времени;

Ubisoft — старт в 22:00;

Gearbox Entertainment;

спецмероприятие от издания VentureBeat (GamesBeat).

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13 июня, воскресенье:

пре-шоу стартует в 18:45 по московскому времени;

совместная пресс-конференция Microsoft (Xbox) и Bethesda стартует в 20:00 по МСК;

Square Enix;

PC Gaming Show;

Warner Bros. Games;

24 Entertainment;

показ кооперативного зомби-экшена Back 4 Blood от создателей Left 4 Dead.

14 июня, понедельник:

пре-шоу стартует в 18:00 по московскому времени;

Take-Two Interactive;

Mythical Games;

Freedom Games;

Razer;

Capcom;

Verizon;

Intellivision.

15 июня, вторник:

пре-шоу стартует в 18:00 по московскому времени;

Nintendo (старт в 19:00);

Bandai Namco;

Yoorek Games;

GameSpot;

закрытие E3 2021 вместе с церемонией вручения E3 2021 Awards.

Стоит отметить, что помимо вышеуказанных компаний в июне также свои мероприятия проведут и многие другие участники видеоигрового рынка — та же Devolver Digital. Кроме того, долгожданная презентация новой Battlefield состоится 9 июня — до начала E3 2021. В общем, в этом месяце есть, за чем следить и в отрыве от E3.