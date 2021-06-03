Организаторы E3 2021 огласили расписание выставки
Одно из крупнейших игровых событий — E3 — возвращается в этом году после первой в своей истории отмены на фоне коронавирусной пандемии. Да, E3 в этом году всё по той же причине будет проходить исключительно в онлайн-формате, но для абсолютного большинства геймеров, которые не являются игровыми журналистами и явно не готовы летать в США ради личного присутствия на выставке, ничего, собственно не меняется: мероприятие также пройдёт перед экраном монитора. А чтобы вы знали, когда следует бросить все дела и садиться за прямые трансляции, организаторы E3 2021 сегодня опубликовали расписание её проведения.
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Итак, выставка пройдёт с 12 июня (суббота) по 15 июня (вторник), и в её рамках примут участие довольно много игровых издательств и разработчиков.
12 июня, суббота:
- пре-шоу стартует в 20:00 по московскому времени;
- Ubisoft — старт в 22:00;
- Gearbox Entertainment;
- спецмероприятие от издания VentureBeat (GamesBeat).
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13 июня, воскресенье:
- пре-шоу стартует в 18:45 по московскому времени;
- совместная пресс-конференция Microsoft (Xbox) и Bethesda стартует в 20:00 по МСК;
- Square Enix;
- PC Gaming Show;
- Warner Bros. Games;
- 24 Entertainment;
- показ кооперативного зомби-экшена Back 4 Blood от создателей Left 4 Dead.
14 июня, понедельник:
- пре-шоу стартует в 18:00 по московскому времени;
- Take-Two Interactive;
- Mythical Games;
- Freedom Games;
- Razer;
- Capcom;
- Verizon;
- Intellivision.
15 июня, вторник:
- пре-шоу стартует в 18:00 по московскому времени;
- Nintendo (старт в 19:00);
- Bandai Namco;
- Yoorek Games;
- GameSpot;
- закрытие E3 2021 вместе с церемонией вручения E3 2021 Awards.
Стоит отметить, что помимо вышеуказанных компаний в июне также свои мероприятия проведут и многие другие участники видеоигрового рынка — та же Devolver Digital. Кроме того, долгожданная презентация новой Battlefield состоится 9 июня — до начала E3 2021. В общем, в этом месяце есть, за чем следить и в отрыве от E3.
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