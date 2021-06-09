Российские игроки в Valorant наконец-то получили возможность пользоваться голосовым чатом
С самого момента релиза шутера Valorant от Riot Games в России невозможно было пользоваться его встроенным голосовым чатом. Официально объявленной причиной была «неопределённость в нормативно-правовой среде». Что бы ни скрывалось за данным определением, геймерам приходилось «выкручиваться», либо настраивая VPN, либо лишая себя возможности слушать
ругательства полезную тактическую информацию от союзников.
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В качестве альтернативы разработчики рекомендовали пользоваться сторонними средствами голосовой связи, но, естественно, данные лишние манипуляции никому не нравятся и никому не нужны, поэтому Riot Games планомерно искала способ решения проблемы. И нашла: сегодня продюсер Valorant Сара Дадафшар сообщила, что российские игроки отныне могут пользоваться внутриигровым голосовым чатом.
Печально только, что на её решение Riot потребовалось больше года: за это время ажиотаж вокруг Valorant заметно подугас.
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